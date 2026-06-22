Η Καταστροφή των Ψαρών: Μία από τις πιο τραγικές, αλλά ηρωικές στιγμές της Επανάστασης του ’21

Η καταστροφή των Ψαρών αποτελεί μία από τις πιο τραγικές αλλά και ηρωικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, που είχε αναδειχθεί σε ισχυρή ναυτική δύναμη και σημαντικό στήριγμα του Αγώνα, βρέθηκε αντιμέτωπο με την οργή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το καλοκαίρι του 1824.

Στις 8 Ιουνίου 1824, ημέρα Κυριακή, όλοι οι προεστοί και οι στρατιωτικοί παράγοντες του νησιού συγκεντρώθηκαν στον ναό του Αγίου Νικολάου. Εκεί πήραν τη μεγάλη και ιστορική απόφαση να εγκαταλείψουν κάθε σκέψη διαφυγής και να οργανώσουν την άμυνα στη στεριά. Ήταν, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, η «λεωνίδειος απόφαση» να πολεμήσουν μέχρι τέλους για την πατρίδα και την ελευθερία. Μετέφεραν τα κανόνια από τα πλοία τους σε στρατηγικά σημεία, αποφασισμένοι είτε να νικήσουν είτε να πέσουν μαχόμενοι.

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Η στρατιωτική δύναμη των Ψαρών αριθμούσε περίπου 3.000 άνδρες, εκ των οποίων οι 1.300 ήταν Ψαριανοί. Λίγες ημέρες αργότερα, είδαν να πλησιάζουν στο νησί δεκαπέντε εχθρικά πολεμικά πλοία, συνοδευόμενα από ένα δίκροτο, με σκοπό την αναγνώριση και την εκτίμηση της αμυντικής κατάστασης. Όταν τα πλοία έφτασαν στον κάβο του Αγίου Γεωργίου, ο πυρπολητής Κωνσταντίνος Κανάρης έλαβε διαταγή να επιτεθεί με τα πυρπολικά του. Η κίνηση αυτή ανάγκασε τα εχθρικά πλοία να απομακρυνθούν, μαζί και τον Χοσρέφ Πασά που επέβαινε στο δίκροτο.

Την επόμενη ημέρα, οι Ψαριανοί απηύθυναν για τελευταία φορά έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση και στις ναυτικές δυνάμεις, ζητώντας άμεση αποστολή στόλου, πολεμοφοδίων, σφαιρών και πυρίτιδας. Όμως η βοήθεια δεν έφτασε ποτέ.

Στις 20 Ιουνίου 1824, ο οθωμανικός στόλος εγκατέλειψε το Σίγρι με προορισμό τα Ψαρά. Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη απόπειρα απόβασης, η οποία αποκρούστηκε χάρη στη σθεναρή αντίσταση των υπερασπιστών. Ωστόσο, οι υπέρτερες δυνάμεις του Χοσρέφ Πασά κατάφεραν τελικά να εισβάλουν και να καταλάβουν την πόλη.

Το τελευταίο οχυρό αντίστασης ήταν το Παλαιόκαστρο. Από την αρχή της Επανάστασης, οι Ψαριανοί είχαν ενισχύσει την άμυνά του, κατεδαφίζοντας τον περίβολο δύο εκκλησιών και υψώνοντας ισχυρό τείχος πέντε μέτρων, μετατρέποντάς το σε πραγματικό φρούριο. Εκεί συγκεντρώθηκαν οι τελευταίοι υπερασπιστές μαζί με γυναικόπαιδα.

Τη νύχτα της 21ης προς 22α Ιουνίου 1824, όσοι βρίσκονταν μέσα στο Παλαιόκαστρο γνώριζαν πως πλησίαζε το τέλος. Ο Σουλτάνος είχε δώσει σαφή εντολή: τα Ψαρά έπρεπε να εξαφανιστούν. Από τους περίπου 7.000 κατοίκους του νησιού, οι 4.000 σφαγιάστηκαν. Η σημαία που υψώθηκε το βράδυ της 22ας Ιουνίου στο Παλαιόκαστρο κυμάτιζε πάνω στις στάχτες ενός ολοκληρωτικά κατεστραμμένου τόπου.

Η πτώση των Ψαρών σήμανε όχι μόνο την απώλεια ενός σημαντικού ναυτικού κέντρου, αλλά και ένα βαρύ πλήγμα για το ηθικό των Ελλήνων και ιδιαίτερα των νησιωτών του Αιγαίου. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην καταστροφή ήταν η αδράνεια της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία δεν απέστειλε έγκαιρα ενισχύσεις, καθώς και η αποδυνάμωση του στόλου των Ψαρών, που είχε ως αποτέλεσμα την ελλιπή οργάνωση της άμυνας.

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Το τραγικό αυτό γεγονός ενέπνευσε τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιος Σολωμός, ο οποίος το 1825 έγραψε το ποίημα «Η καταστροφή των Ψαρών». Μέσα από τους στίχους του, η Δόξα προσωποποιείται και στέκεται πάνω στα ερείπια του νησιού, τιμώντας τη θυσία των Ψαριανών και διατηρώντας άσβεστη τη μνήμη τους στην ελληνική ιστορία.

Η καταστροφή των Ψαρών παραμένει έως σήμερα σύμβολο αυτοθυσίας, ηρωισμού και αδιάκοπου αγώνα για την ελευθερία.