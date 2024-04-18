Η Γερμανία τιμώμενη χώρα με πάνω από 100 εκθέτες στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

Τη συμμετοχή της Γερμανίας ως τιμώμενης χώρας στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 15 Σεπτεμβρίου, παρουσίασε σήμερα ο Γερμανός Πρέσβης Αντρέας Κιντλ στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με την διοργανώτρια ΔΕΘ-HELEXPO στην αίθουσα του παλαιού Χρηματιστηρίου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρέσβης κ. Κιντλ, το τεράστιο ενδιαφέρον περισσότερων από 100 Γερμανών εκθετών και από τα 16 Ομόσπονδα Κρατίδια δείχνει ότι η Ελλάδα και η Γερμανία αντιστέκονται στους πολιτικά και οικονομικά ταραχώδεις καιρούς και διαμορφώνουν το μέλλον μαζί. Η συμμετοχή της Γερμανίας ως τιμώμενης χώρας στην 88η ΔΕΘ προσφέρει, σύμφωνα με τον κ. Κιντλ, μια ευκαιρία να οδηγήσουν τις διμερείς τους σχέσεις στους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής, του πολιτισμού και των επιστημών σε ένα νέο επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της Γερμανίας ως τιμώμενης χώρας στην 88η ΔΕΘ ενισχύει και ενδυναμώνει περαιτέρω τους εμπορικούς και γεωστρατηγικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Ο κ. Φραγκογιάννης εστιάζοντας στην Ελλάδα σημείωσε ότι γίνεται μια χώρα φιλική στις επενδύσεις με ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία με δυνατούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO Αναστάσιος Τζήκας σημείωσε ότι πρόκειται για μια στρατηγικού ενδιαφέροντος και ιστορικού υπόβαθρου συμμετοχή η οποία αναμενόταν πολύ καιρό να λάβει σάρκα και οστά, καθώς αναβλήθηκε την πρώτη φορά εξαιτίας της πανδημίας. Ο κ. Τζήκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Γερμανία, μια φίλη για την Ελλάδα χώρα και στρατηγικός της εταίρος έρχεται με σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων στην 88η ΔΕΘ και δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την ενέργεια, πεδία που αφορούν το μέλλον.

Σημειώνεται ότι ο Αντικαγκελάριος και Ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομίας και Προστασίας του κλίματος Δρ Ρόμπερτ Χάμπεκ θα εγκαινιάσει τη γερμανική συμμετοχή στην έκθεση μαζί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

Η Γερμανία, στο πλαίσιο της έκθεσης, θα παρουσιάσει τον οικονομικό δυναμισμό, την καινοτόμο δύναμη και τα επιστημονικά της επιτεύγματα. Σημαντικές μάρκες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και νεοφυείς εταιρείες θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο ημερίδων τα τελευταία τους προϊόντα και τις εξελίξεις στις υπηρεσίες διακίνησης εμπορευμάτων, στην υγεία, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εκπαίδευση και στην έρευνα, στην προστασία από καταστροφές και στην ψηφιοποίηση.

Με τον σύνθημα «Hello Ελλάδα» η Γερμανία θα προβάλει στη ΔΕΘ την ελληνογερμανική συνεργασία όχι μόνο σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά σε όλο το εύρος της, προκειμένου να ενδυναμωθούν περαιτέρω οι διμερείς σχέσεις.

