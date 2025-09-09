“Η ελληνική οικονομία επανακάμπτει, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε μειώσεις φόρων” – Τι αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ για τα νέα μέτρα

«Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε μειώσεις φόρων, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις» αναφέρουν ΜΜΕ στην Τουρκία, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, η ενημερωτική σελίδα Haberler αναφέρει πως «η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Ανακοινώθηκαν μειώσεις φόρων και πακέτα στήριξης».

Αναλυτικά, γράφει: «Η Ελλάδα, η οποία πρόσφατα βίωσε μια από τις πιο σοβαρές οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της, τώρα ανακάμπτει οικονομικά. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μειώσεις φόρων σε πολλούς τομείς. Η Ελλάδα, η οποία αντιμετώπισε μια σοβαρή κρίση χρέους στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και πάλευε με οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις εδώ και πολλά χρόνια, ανακοίνωσε μέσω του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η οικονομία της έχει αποκατασταθεί.

Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικογενειών. Αυτό περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και νέους, καθώς και αυξήσεις στις συντάξεις».

Η Haber Aktuel σημειώνει ότι «η ελληνική οικονομία βελτιώνεται, ανακοινώθηκαν μειώσεις φόρων»

Η τουρκική υπηρεσία της DW αναφέρει: «Η Ελλάδα, η οποία πρόσφατα βίωσε μια από τις πιο σοβαρές οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της, βλέπει την οικονομία της να ανακάμπτει. […] Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέσω του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έχει επαναφέρει την οικονομία της σε καλό δρόμο.

Μιλώντας στα εγκαίνια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος από το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η οικονομία και ανακοίνωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ ‘πακέτο’ μείωσης φόρων ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά».