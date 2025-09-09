Πώς ωφελούν οικογένειες, νέους και συνταξιούχους τα μέτρα της ΔΕΘ – Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι

Αλλαγές στις κλίμακες τις φορολογίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, με τα μέτρα να αφορούν κυρίως οικογένειες με παιδιά, αλλά και νέους έως 30 ετών.

Συγκεκριμένα, σχεδόν 4 εκατ. φορολογούμενοι θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους. Ωστόσο, για να δει ένας φορολογούμενος μια μείωση φόρου 100 ευρώ το μήνα, είτε θα πρέπει να είναι πολύτεκνος με εισόδημα 18.000 ευρώ το χρόνο είτε να είναι τετραμελής οικογένεια με ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ.

Για να έχουν την ίδια αύξηση άγαμοι ή ζευγάρια χωρίς παιδιά, τότε θα πρέπει να έχουν εισόδημα 52.000 ευρώ το χρόνο.

Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τρίτεκνους και 125.000 πολύτεκνους, ενώ στην πράξη το αφορολόγητο όριο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ.

Τα μέτρα θα ωφελήσουν και τους νέους μέχρι 30 ετών, καθώς όσοι είναι μέχρι 25 ετών δεν θα φορολογούνται μέχρι τα 20.000 ευρώ το χρόνο, ενώ μείωση φόρου θα έχουν και όσοι είναι από 26 μέχρι 30 ετών.

Από τον Ιανουάριο του 2026 όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση στη σύνταξή τους, ακόμα και εκείνοι που έχουν προσωπική διαφορά. Μέχρι να υπάρξει πλήρης κατάργηση το 2027 δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης.

Συγκεκριμένα, συνταξιούχος με σύνταξη 823 ευρώ καθαρά θα πάρει αύξηση 18 ευρώ στις αρχές του έτους. Αν έχει προσωπική διαφορά θα λάβει τα μισά, δηλαδή τα 9 ευρώ το μήνα.

Μεγάλοι χαμένοι οι μικροιδιοκτήτες

Μεγάλοι χαμένοι των εξαγγελιών είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που εισπράττουν ενοίκια μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα, καθώς δεν θα έχουν όφελος στη φορολογία.

Αντίθετα, όφελος θα έχουν όσοι έχουν υψηλότερο εισόδημα από 12.000 – 24.000 ευρώ.

Ιδιοκτήτης με ετήσιο εισόδημα από ενοίκια 25.000 ευρώ το χρόνο, θα έχει όφελος στη φορολογία 1.200 ευρώ ή 100 ευρώ το μήνα.

“Ψαλίδι” 30% μπαίνει και στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη.

Πλέον, από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ θα εξαιρούνται τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα.

Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων. Κριτήρια για τις αυξήσεις που θα φτάνουν μεσοσταθμικά τα 110 ευρώ το μήνα θα είναι τα χρόνια υπηρεσίας και ο βαθμός.

Σε ομηρία παραμένουν χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που παραμένουν χωρίς μισθό εδώ και μήνες.

Το πρωί πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Παιδείας, αντιδρώντας στην υποστελέχωση των σχολικών μονάδων, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.

Όπως λένε, στη ΔΕΘ δεν ακούστηκε ούτε λέξη για τους χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Η νέα σχολική χρονιά, όπως λένε, θα ξεκινήσει με κενά σε χιλιάδες σχολικές τάξεις.