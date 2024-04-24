Η αφρικανική σκόνη “πνίγει” την Κρήτη – Λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας

Σε ιδιαίτερα έντονο βαθμό επηρεάστηκε και επηρεάζεται και η Κρήτη από το φαινόμενο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από την έρημο της Σαχάρας. Το φαινόμενο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, καταγράφεται από τους τέσσερις εγκατεστημένους σταθμούς του Δικτύου «ΣΧΕΔΙΑ» στο νησί στους οποίους πραγματοποιούνται μετρήσεις σωματιδιακού φορτίου PM 10, στην πόλη των Χανίων, στο Ακρωτήρι Χανιών, στην πόλη του Ηρακλείου και στο Φινοκαλιά Λασιθίου. Στην Π.Ε. Χανίων οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ στο Ηράκλειο και το Λασίθι από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Όπως αναφέρεται, το νέφος της αφρικανικής σκόνης κινείται από δυτικά προς ανατολικά και επηρεάζει σταδιακά όλο το νησί, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις σκόνης που παρατηρήθηκαν χθες στα Χανιά ήταν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ στο Ηράκλειο η μέγιστη τιμή ήταν χαμηλότερη (μέσες ωριαίες τιμές).

Σήμερα Τετάρτη το φαινόμενο επηρεάζει έντονα την ΠΕ Ηρακλείου και προς το μεσημέρι θα επηρεάσει και την ΠΕ Λασιθίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, στο τέλος της ημέρας η κατάσταση στην Κρήτη θα έχει εκτονωθεί.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας μετά την λήψη των τελευταίων μετρήσεων από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Πιο συγκεκριμένα τα άτομα αυξημένου κινδύνου, άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα, καρδιοπαθείς, παιδιά, καθώς και τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση-δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία. Επιπρόσθετα, άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, επισημαίνεται ότι συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

Σε ό,τι αφορά το γενικό πληθυσμό, συνιστάται κάθε άτομο να αποφύγει κάθε σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περιορίσει το χρόνο παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία. Οι μάσκες υψηλής προστασίας FFP2 & KN95, δεδομένου ότι συγκρατούν σωματίδια μεγέθους ≥0,3 μm, μπορούν να προστατεύσουν όσους πρέπει να δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους.

