Δέκα Ισραηλινές γυναίκες όμηροι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς την Τρίτη (28/11), 53 ημέρες αφότου αιχμαλωτίστηκαν στη Γάζα, μετά τη θηριωδία της ισλαμιστικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου.

The 10 Israeli hostages released from Hamas captivity tonight: Ditza Heiman, Tamar Metzger, Noralin Babadila Agojo, Ada Sagi, Meirav Tal, Rimon Kirsht, Ofelia Roitman, Gabriela Leimberg and her daughter Mia, and Clara Marman. pic.twitter.com/y87Wc2tLw7