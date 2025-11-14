Φρούριο η Ευελπίδων για τους 44 συλληφθέντες που παρίσταναν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και εξαπάτησαν πάνω από 1.000 άτομα 

Υπό δρακόντεια μέτρα της αστυνομίας, οι 44 Ρομά που συνελήφθησαν για απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές, αστυνομικούς ή άλλους δημόσιους λειτουργούς, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα, μεταξύ των οποίων συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή. Ένας ανήλικος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση είχε εξαπατήσει περισσότερα από 1.000 άτομα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 7,6 εκατ. ευρώ.