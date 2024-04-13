Φωτιά τώρα στον Γκίγκιλο στα Χανιά – Σηκώθηκε ελικόπτερο
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δυσπρόσιτο σημείο σε δασική έκταση στον Γκίγκιλο Λευκών Ορέων στα Χανιά Κρήτης.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και ένα ελικόπτερο.
