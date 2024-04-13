Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Γκίγκιλο στα Χανιά – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά τώρα στον Γκίγκιλο στα Χανιά – Σηκώθηκε ελικόπτερο
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δυσπρόσιτο σημείο σε δασική έκταση στον Γκίγκιλο Λευκών Ορέων στα Χανιά Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και ένα ελικόπτερο.

