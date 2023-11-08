Φωτιά ΤΩΡΑ στην Τζια

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (08/11) στην Τζια, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μυλοπόταμος. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν εθελοντές πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και εναέριες δυνάμεις, καθώς συμμετέχουν στην κατάσβεση δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Με προορισμό την Τζια αναχωρούν με πλοίο από το Λαύριο στις 17:30 21 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Φωτογραφία: Kea tzia kyklades

