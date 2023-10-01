Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρομάρχια Άνδρου

Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στα Τρομάρχια Άνδρου
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στα Τρομάρχια Άνδρου, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά σύμφωνα με την ιστοσελίδα andriakipress ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής και στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής και επτά άνδρες.

Μάλιστα στη συνέχεια η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ στη συνέχεια σβήστηκε.

