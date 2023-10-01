Φωτιά στα Τρομάρχια Άνδρου
Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στα Τρομάρχια Άνδρου, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές της Πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα η πυρκαγιά σύμφωνα με την ιστοσελίδα andriakipress ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής και στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής και επτά άνδρες.
Μάλιστα στη συνέχεια η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ στη συνέχεια σβήστηκε.
