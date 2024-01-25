Φωτιά σε τρίκυκλο στο Νέο Φάληρο κοντά στον ΣΚΑΪ
Κατεσβέσθη άμεσα
Στις φλόγες τυλίχθηκε περίπου στις 8:00 το πρωί ένα τρίκυκλο στη συμβολή των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως στο Νέο Φάληρο, λίγα μέτρα μακριά από τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες και έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
Λόγω του συμβάντος προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου από το ύψος της οδού Φαληρέως, ρεύμα προς Πειραιά. Η κυκλοφορία σταδιακά αποκαθίσταται σε φυσιολογικά επίπεδα.
