Φοινικούντα: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος για συνέργεια στο διπλό έγκλημα – Κατέθετε 9 ώρες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία διήρκεσε περίπου εννέα ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ο 30χρονος πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου λίγο μετά τις 10 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί, ενώ σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις 10 Δεκεμβρίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ανακρίτρια του αποδίδει τον ρόλο του συνεργού, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται ως ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, μέσω πακιστανικών τηλεφώνων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο στοιχείο ότι το λευκό σκούτερ, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, παραλήφθηκε από τους δύο 22χρονους πριν μεταβούν στη Μεσσηνία, το βράδυ που προηγήθηκε του διπλού φονικού, από σημείο σε πολύ κοντινή απόσταση από την κατοικία του 30χρονου.

Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν κριθεί προφυλακιστέα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.