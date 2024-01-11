Εξεταστική για Τέμπη: «Και για τον κ. Χατζηδάκη φταίει μόνο ο σταθμάρχης»

«Την ίδια κυβερνητική γραμμή της αποποίησης ευθυνών ακολούθησε ο κ. Χατζηδάκης κατά την εξέτασή του στην εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση του δυστυχήματος στα Τέμπη, όπως και προηγούμενα κυβερνητικά στελέχη», αναφέρουν σε δήλωσή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που μετέχουν στην επιτροπή, σχολιάζοντας πως «και για τον κ. Χατζηδάκη φταίει μόνο ο σταθμάρχης» και σημειώνουν:

«Υποκρινόμενος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε το “πόρισμα Γεραπετρίτη”, που ρητά αναφέρει πως αν είχε αποκατασταθεί το σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα που καταστράφηκε το 2019, θα είχε αποτραπεί το δυστύχημα. Εμφανίστηκε προκλητικός, μάλιστα, για τον συνάδελφό του Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή λέγοντας ότι η παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αφορούσε λόγους ασφάλειας, ενώ πρόκειται για καταφανέστατο ψέμα, καθώς η χώρα μας όφειλε από το 2019 να θεσπίσει εθνικούς κανόνες ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου. Παραδέχτηκε, ωστόσο, την ανικανότητα της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου στην αποκατάσταση των βλαβών στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στην επιβολή κυρώσεων στους υπαίτιους λεηλάτησης του δικτύου την περίοδο 2007-2012».

Τέλος, τονίζουν ότι «όσο κι αν προσπαθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να συγκαλύψει και να θολώσει τα νερά για το τραγικό δυστύχημα και την απώλεια δεκάδων ζωών, εμείς θα εργαζόμαστε για την ανάδειξη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών στους πραγματικούς υπαίτιους του εγκλήματος».

