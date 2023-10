Επεισόδιο σημειώθηκε στα Εξάρχεια, μετά το τέλος της πορείας που πραγματοποιήθηκε ως ένδειξη συμπαράστασης στην 16χρονη που τραυματίστηκε στο Νέο Ηράκλειο.

Μπορεί η πορεία να ολοκληρώθηκε περίπου στις 21.00, ωστόσο λίγο μετά, προς τα Εξάρχεια, ξεκίνησε ένταση.

Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάδους, έπεσε και μολότοφ στην Χαριλάου Τρικούπη, κάτω από το μνημείο για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.

There were violent clashes in Exarciha just now. Two days ago, the police beat a 17-year-old girl and hospitalized her.#antireport #Athens #Greece pic.twitter.com/1Ux1lpxtZw