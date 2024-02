Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τον ΟΣΕ αλλά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια των πορειών για τον έναν χρόνο από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival, άτομα που συμμετείχαν στις πορείες, τη στιγμή που έφτασαν έξω από τον ΟΣΕ, πέταξαν μπογιές και πέτρες κατά των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα karfitsa.gr όπλο φέρεται να έπεσε στο δρόμο από αστυνομικό.

Greek riot cop dropped his device pistol during clashes in city of Thessaloniki today.#τεμπη pic.twitter.com/UG41ayXnMZ