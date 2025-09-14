Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, η Εκκλησία τιμά τη μεγάλη γιορτή της Ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ένα από τα σημαντικότερα εορταστικά γεγονότα του ορθόδοξου χριστιανισμού. Παράλληλα, γιορτάζουν μαρτυρικά πρόσωπα όπως ο Άγιος Θεοκλής και η Αγία Θεοκλέα, καθώς και ο Όσιος Γεράσιμος, κτήτωρ της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδας Σουρβίας.

➠ Τα ονόματα που έχουν σήμερα ονομαστική εορτή είναι:

Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια, Σταύρος, Σταυριανός, Σταυράκας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία.

Επιπλέον, η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερο νόημα και λόγω της νηστείας του Σταυρού. Αν και φέτος η εορτή πέφτει Κυριακή — κάτι που, σύμφωνα με την παράδοση, επιτρέπει την κατάλυση ελαιόλαδου και κρασιού — η Εκκλησία διατηρεί τον χαρακτήρα της πλήρους αποχής ως ένδειξη σεβασμού, ταπείνωσης και πνευματικής περισυλλογής.