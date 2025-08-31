Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Αυγούστου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανάμνηση της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου καθώς και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων της Νικομήδειας

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Αυγούστου
DEBATER NEWSROOM

Σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, δεν αντιστοιχεί ευρέως γνωστή ονομαστική εορτή σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ωστόσο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανάμνηση της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου καθώς και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων της Νικομήδειας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ