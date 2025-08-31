Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Αυγούστου

Σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, δεν αντιστοιχεί ευρέως γνωστή ονομαστική εορτή σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ωστόσο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανάμνηση της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου καθώς και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων της Νικομήδειας.