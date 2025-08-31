Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Αυγούστου
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανάμνηση της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου καθώς και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων της Νικομήδειας
Σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, δεν αντιστοιχεί ευρέως γνωστή ονομαστική εορτή σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ωστόσο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανάμνηση της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου καθώς και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων της Νικομήδειας.
