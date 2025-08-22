ΕΟΦ: Αυτή είναι η λίστα με τα 95 φαρμακευτικά σκευάσματα για τα οποία ισχύει τρίμηνη απαγόρευση για παράλληλη εξαγωγή

Την λίστα με τα 95 φαρμακευτικά σκευάσματα, για τα οποία ισχύει προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης δημοσίευσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας στην αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, η απαγόρευση ισχύει για 3 μήνες, ενώ υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου απαγορεύεται και η αποθεματοποίηση των φαρμάκων.

«Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη», αναφέρει ο ΕΟΦ.

Δείτε τη λίστα: