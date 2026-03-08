ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα εκκαθαριστικά – Ποιοι θα έχουν έκπτωση

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2026, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι διαδικασίες εκκαθάρισης για περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτησίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με το συνολικό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί να αγγίζει τα 2,3 δισ. ευρώ.

Ο φόρος που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες θα εξαρτηθεί από την αξία του ακινήτου, το αν αυτό είναι ασφαλισμένο, καθώς και από την οικογενειακή, εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί στα τέλη Μαρτίου, ενώ η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

ΕΝΦΙΑ 2026: Μειώσεις και εκπτώσεις

Φέτος ενεργοποιείται μείωση του ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους.

Επιπλέον, προβλέπεται έκπτωση 20% για όσους έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για ολόκληρο το 2025, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Αν η ασφάλιση καλύπτει διάστημα από 3 έως 11 μήνες, τότε η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά.

Τι ισχύει για τα χαμηλά εισοδήματα

Μείωση 50% στον φόρο δικαιούνται οι ιδιοκτήτες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε σύζυγο ή εξαρτώμενο μέλος.

Την ίδια στιγμή:

-το σύνολο των κτισμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά:

-τις 85.000 ευρώ για άγαμο,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-τις 150.000 ευρώ για έγγαμο ή συμβιούντα με ένα εξαρτώμενο παιδί,

-τις 200.000 ευρώ για έγγαμο ή συμβιούντα με δύο εξαρτώμενα παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκπτωση για ημιτελή και κενά κτίσματα

Έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται και οι φορολογούμενοι που διαθέτουν κενά ημιτελή κτίσματα τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα.

Για να εφαρμοστεί η έκπτωση, κατά τη δήλωση του ακινήτου στο Ε9 πρέπει να συμπληρωθεί ο σωστός κωδικός στη στήλη 10 του πίνακα 1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα, πρέπει επίσης να δηλωθεί ο αριθμός της σχετικής εργοταξιακής παροχής.