Ελένη Παπαδοπούλου: To μπιτόνι που αποκάλυψε τη δολοφονία της από τον γιο της «Σατανικό σχέδιο τριών φάσεων»

Ως ένα «σατανικό σχέδιο τριών φάσεων από τον 60χρονο γιο της» χαρακτήρισε τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι η Αγγελική Νικολούλη.

Η έμπειρη δημοσιογράφος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA στάθηκε στις λεπτομέρειες του εγκλήματος, για το οποίο συνελήφθη ο 60χρονος γιος του θύματος.

«Αν και αναμέναμε τις εξελίξεις αυτές, είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά τη μητέρα βάσει ενός σατανικού σχεδίου που φέρεται να ολοκλήρωσε σε τρεις φάσεις. Πέρα από τα χάπια που της χορήγησε, θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα ότι πρέπει να της προκάλεσε και ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα.

Στη συνέχεια την περιέλουσε με μεγάλη ποσότητα βενζίνης και μετά έβαλε τη φωτιά», ανέφερε η Αγγελική Νικολούλη για να προσθέσει:

«Όταν είχαμε πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, ήρθαμε σε επαφή με τον γιο. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά όμως κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα και άρχισε μία επαφή στενή, μιλούσαμε συνέχεια. Έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις, δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση. Κλειδί αποτέλεσε το γεγονός ότι σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στις 17 Δεκεμβρίου βρέθηκε κρυμμένο ένα μπιτόνι με βενζίνη το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε για να προκαλέσει τη φωτιά».

Ελένη Παπαδοπούλου: Οι συχνοί καυγάδες και τα χρέη του 60χρονου

Η 87χρονη είχε βρεθεί απανθρακωμένη σε διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού και αρχικά ο θάνατος της είχε θεωρηθεί ατύχημα, ωστόσο μια σειρά ευρημάτων από την έρευνα των Αρχών ανέτρεψαν τα δεδομένα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, εντός του διαμερίσματος και πάνω στα ρούχα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε εύφλεκτο υγρό. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις της 87χρονης έδειξαν ότι της είχε χορηγηθεί ηρεμιστική ουσία ενώ το διοξείδιο του άνθρακα που βρέθηκε στο σώμα της δεν συνάδει με κάποια που πέθανε από αναθυμιάσεις καπνού.

Σύμφωνα πηγές από την ΕΛΑΣ, από την έρευνα του τμήματος Ανθρωποκτονιών προέκυψε ότι γιος και μητέρα είχαν συχνά καυγάδες λόγω οικονομικών προστριβών καθώς ο γιος την πίεζε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι λόγω χρεών που είχε ο ίδιος. Πλέον, ο 60χρονος θα απολογηθεί την Τρίτη 30/12.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, 60χρονος ημεδαπός καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 29-1-2022, Σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι, μετά τη κατάσβεση της οποίας, εντοπίστηκε εντός της οικίας 88χρονη ημεδαπή, απανθρακωμένη.

Η προανάκριση διενεργήθηκε αρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και στη συνέχεια από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, προέκυψαν στοιχεία, τόσο κατά το αρχικό στάδιο της αυτοψίας και της συλλογής πειστηρίων, όσο και από την μετέπειτα εργαστηριακή και προανακριτική διαδικασία (εξέταση πειστηρίων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τοξικολογικές εξετάσεις, ιατρικά δεδομένα, καταθέσεις, ειδικές ανακριτικές τεχνικές), τα οποία καταδείκνυαν εμπρησμό με στόχο την απόκρυψη ανθρωποκτονίας.»