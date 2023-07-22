Συνεχίζεται η μεγάλη μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβεση της φωτιάς στη Ρόδο, ενώ νέο μήνυμα από το 112 εστάλη για τους οικισμούς Γεννάδι και Κιοτάρι ώστε να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το Πλημμύρι.

Στο κεντρικό τμήμα υπάρχει μια αναζωπύρωση βορειοανατολικά από τα Λάερμα και μια δεύτερη ανατολικά από το φράγμα του Γαδουρά.

Οι δυνάμεις έχουν εστιάσει την προσπάθεια τους στην προστασία της παραλιακής ζώνης και όλων των ξενοδοχειακών μονάδων και στις δυο περιοχές όπου υπάρχουν οι αναζωπυρώσεις.

Επισημαίνεται ότι από το μεσημέρι που η κύρια προσπάθεια ήταν ανατολικά από τα Λάερμα για να γίνουν ζώνες με χωματουργικά και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούσαν και τα εναέρια μέσα, λόγω των βόρειων- βορειοδυτικών ανέμων που έπνεαν με ένταση 7 μποφόρ και με τους στροβιλισμούς του αέρα που δημιουργήθηκαν η φωτιά κινήθηκε εντός μιας χαράδρας και κατέβηκε νότια προς Λάρδο καλύπτοντας αυτή την απόσταση μέσα σε 2 ώρες.

Η φωτιά “μπήκε” στο χωριό Λάερμα και καίει σπίτια

Το χωριό των Λαέρμων καίει αυτή την ώρα η φωτιά, όπου σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου κ. Αναστάσιου Πατούνα έχει ήδη ξεκινήσει να καίει τα πρώτα σπίτια.

Με δηλώσεις του ο πρόεδρος είπε ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν φύγει από το χωριό και βρίσκονται σε ασφαλή σημεία στα γύρω χωριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες επίσης αυτή τη στιγμή εκκενώνεται και το Γεννάδι με απόφαση των αρμοδίων αρχών για προληπτικούς λόγους. Η μάχη σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς συνεχίζεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και εθελοντικές ομάδες.

Ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων για τη φωτιά στη Ρόδο

Ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου για να διευκολυνθεί η εκκένωση των τουριστών, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών για τη φωτιά στη Ρόδο.

@GreeceMFA announcement regarding activation of Crisis Management Unit



Τhe Ministry’s Crisis Management Unit has been activated to facilitate the evacuation of foreign citizens in 🇬🇷 due to the ongoing forest fires



☎️+30 210 3681730— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 22, 2023

Στο νησί βρίσκεται ήδη κυβερνητικό κλιμάκιο με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο, τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή Χρήστο Τριαντόπουλο, την υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη και τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Παππά.

Την πυρκαγιά δουλεύουν μετά τη δύση του ηλίου που σταμάτησαν τα εναέρια μέσα οι επίγειες δυνάμεις, ενώ με C-130 μεταβαίνουν στο νησί άλλες 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ.

Σημερα επιχειρούσαν στα μέτωπα της πυρκαγιάς 3 Air Tractors, 1 ελικόπτερο Mi8, 2 Erickson, 4 CL-415, 2 Chinook, 1 AB214 και ένα Super Puma συντονιστικό.

Σχετικά με τη φιλοξενία και διατροφή πολιτών που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά στη Ρόδο:

Σε συννενόηση με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ρόδου έχουν διατεθεί για φιλοξενία και διατροφή πολιτών που απομακρύνθηκαν νωρίτερα προληπτικά από τα ξενοδοχεία τους, οι παρακάτω συνεδριακού χώροι ξενοδοχείων. Συνολικά μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί 3.190 άτομα:

Επωνυμία Ξενοδοχείου —- Χωρητικότητα

SHERATION RODOS RESORT—– 250

VERGINA—-400

AMATHUS—-70

RODOS PALACE—-1500

MEDITERRANEAN—-150

PARADISE RESORT- ELA RESORT—-300

OLYMPIC PALACE—–300

KRESTEN PALACE—150

EDEN ROC —70

Από το υπουργείο Ναυτιλίας έχουν διατεθεί για τον ίδιο σκοπό ήδη 3 πλοία Ε/ΟΓ. Πρόκειται για τα Παναγία Σκιαδανη (600 άτομα), Δωδεκάνησος Εξπρές (347 ατομα) και Blue Star Chios (300 άτομα). Σύνολο 1247 άτομα.

Επίσης έχουν εξασφαλιστεί μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού 70 τουριστικά λεωφορεία για τη μεταφορά τουριστών όπου χρειάζεται.

Σχετικά με τις δυνάμεις Αστυνομίας:

Εκτός από τις δυνάμεις της Α Διεύθυνσης Δωδεκανήσου είχαν μεταβεί από την περασμένη εβδομάδα στο νησί 2 ομάδες ΟΠΚΕ και 2 ομάδαα ΟΕΠΤΑ.

Επίσης ενισχύεται η Διεύθυνση με αστυνομικές δυνάμεις από την Κω, μαζί με 2 μηχανές και 1 R/Τ

Το απόγευμα απογειώθηκε C130 με 8 δίκυκλα ΔΙΑΣ ενώ το βράδυ θα σταλούν άλλα 4 οχήματα με δυνάμεις ΟΠΚΕ, και άλλα 8 δίκυκλα ΔΙΑΣ.

