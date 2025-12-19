Εφιαλτικές στιγμές έζησε 22χρονη στο Αίγιο – Την νάρκωσε η ξαδέλφη της και μετά την βίασαν και την λήστεψαν οι συγγενείς της

Ένα απίστευτο και συνάμα φρικιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Αίγιο όταν 22χρονη έπεσε θύμα ληστείας και βιασμού από τους ίδιους της τους συγγενής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η υπόθεση εκτυλίχθηκε όταν η 22χρονη ρομά πήγε από την Καλαμάτα στο Αίγιο μαζί με συνομήλικη ξαδέλφη της, τον σύζυγό της και έναν ξάδερφο του άντρα της.

Όπως κατήγγειλε το θύμα, κατά την άφιξή τους στο Αίγιο η ξαδέλφη της φέρεται να της χορήγησε φαρμακευτική ουσία μέσα σε ποτό, με αποτέλεσμα να τη ναρκώσει και να χάσει τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια, ένας από τους άνδρες φέρεται να τη βίασε, ενώ παράλληλα το ζευγάρι αφαίρεσε χρηματικό ποσό ύψους 10.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα που φορούσε.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους φερόμενους ως δράστες και αναζητούν δύο άνδρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και ληστεία κατά συναυτουργία.