Χανιά: Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά από έφοδο σε σπίτι – Χειροπέδες σε ένα άτομο (Εικόνες)

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν το πρωί της Τετάρτης (20.08) κατά τη διάρκεια επιχείρησης που σχετίζεται με ναρκωτικά στη Χαλέπα Χανίων.

Όλα ξεκίνησαν, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν δύο άτομα για έλεγχο, ωστόσο, εκείνοι τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν κατ’ οίκον έλεγχο για ναρκωτικά, ωστόσο, δύο πολίτες αρνήθηκαν να συνεργαστούν και προσπάθησαν να διαφύγουν από το σπίτι τους, με τους άνδρες της ΕΛΑΣ να πραγματοποιούν έφοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν από τζάμια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι δύο τραυματίες αστυνομικοί διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Δείτε εικόνα: