Χαλκίδα: Στα δικαστήρια η 39χρονη – Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και με αλεξίσφαιρο γιλέκο

Στα δικαστήρια Χαλκίδας βρίσκεται η 39χρονη γυναίκα που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 43χρονο ξυλουργό το περασμένο Σάββατο.

Η γυναίκα έφτασε στον ανακριτή συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης γύρω στις 9:20 το πρωί της Τετάρτης.

Μάλιστα, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο για λόγους ασφαλείας.

Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/1) η 39χρονη έφυγε από το σπίτι της στα Λουκίσια Χαλκίδας, διένυσε μια απόσταση 20 χιλιομέτρων μέχρι το σπίτι του 43χρονου στο κέντρο της πόλης και του έστησε καρτέρι στο σημείο όπου εκείνος συνήθιζε να παρκάρει το αυτοκίνητό του.

Η 39χρονη μόλις τον είδε του επιτέθηκε πισώπλατα, μαχαιρώνοντας τον μέχρι θανάτου, με πολλαπλές μαχαιριές σε όλο του το σώμα.

Έως τώρα δεν έχει αποκαλύψει γιατί μαχαίρωσε τον ξυλουργό μέχρι θανάτου, λέγοντας πως θα τα αποκαλύψει στον ανακριτή.

Μίλησε μόνο για κάτι σοβαρό που δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει.

