Χαλκίδα: «Είχε βιάσει την κόρη μας ο 42χρονος» λέει ο πατέρας της 38χρονης

Στην αποκάλυψη ότι η 38χρονη δολοφόνος είχε πέσει θύμα βιασμού από τον 42χρονο στην Χαλκίδα προχώρησε ο πατέρας της.

Συγκεκριμένα μιλώντας στο STAR ο πατέρας της 38χρονης δράστιδος ανέφερε ότι τον τελευταίο καιρό η συμπεριφορά της κόρης του είχε αλλάξει παρά πολύ.

«Βλέπαμε πράγματα που δε μας άρεσαν. Βλέπαμε την κόρη μας να κακοποιείται, να απομονώνεται, δε σήκωνε τα τηλέφωνα, δεν ασχολιόταν με το σπίτι της, όπως έκανε στο παρελθόν. Ανησυχήσαμε. Μας είχε πει μια κουβέντα για διαζύγιο, αλλά ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος το ήθελε», είπε και πρόσθεσε:

«Ψάξαμε να βρούμε το πρόβλημα και μας ομολόγησε ότι πριν τον γάμο της είχε πέσει θύμα βιασμού από το θύμα, μια βραδιά σε ένα γλέντι. Δεν το είχε πει σε κανέναν, δεν το είχε καταγγείλει. Μας είπε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια το θύμα διέδιδε στο χωριό ότι είχαν ερωτικές σχέσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί ο γαμπρός μας και να αντιδρά βίαια. Την είχαμε δει με σημάδια στο μάτι».

Σύμφωνα με τον πατέρα της 38χρονης κατηγορούμενης, η κόρη του και ο γαμπρός του παρά τα προβλήματα που φέρονται να αντιμετώπιζαν, δεν ήθελαν να πάρουν διαζύγιο. Όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, το θύμα και ο γαμπρός του φέρονται να είχαν κόψει τις φιλικές επαφές.

«Σε μια συζήτηση ο γαμπρός μου, μού είχε πει ότι αν δεν είχε παιδιά θα σκότωνε τον 43χρονο. Εγώ τον γνώριζα, αλλά δεν ήξερα ότι είναι εκείνος με τον οποίο είχαν πρόβλημα η κόρη και ο γαμπρός μου. Υπάρχει ένα θύμα, είναι τραγικό, έχουν τη συμπόνια μου», είπε ο πατέρας της 39χρονης.

