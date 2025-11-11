Χαλκίδα: Έκλεισαν την γέφυρα για να κάνουν κόντρες – Αγανακτισμένοι οι οδηγοί που περίμεναν να περάσουν (φωτογραφίες)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Χαλκίδα, με νεαρούς οδηγούν να κλείνουν την υψηλή γέφυρα για να κάνουν παράνομες κόντρες.

Σύμφωνα με το eviathema, για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά, δεκάδες οδηγοί αυτοκινήτων έμειναν ακινητοποιημένοι σχηματίζοντας μεγάλες ουρές μετά την είσοδο της γέφυρας. Πολλοί από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, καλούσαν αγανακτισμένοι την Τροχαία Χαλκίδας ζητώντας άμεση επέμβαση, ωστόσο καμία αστυνομική παρέμβαση δεν σημειώθηκε, ούτε πριν ούτε και μετά τις κόντρες.

Οι μοτοσυκλετιστές, αφού ολοκλήρωσαν τα επικίνδυνα παιχνίδια ταχύτητας, αποχώρησαν οικειοθελώς από το σημείο λίγο μετά τις 16:15, αφήνοντας πίσω τους μόνο την οργή και την απορία των διερχόμενων οδηγών.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό για το έλλειμμα ελέγχων στους δρόμους και για το φαινόμενο των παράνομων αγώνων ταχύτητας, που αυξάνονται επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.