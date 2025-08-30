Αυτή είναι η ηλικιωμένη που θυσιάστηκε για να σώσει το 8χρονο κορίτσι στην Πάτρα – Η συγκλονιστική περιγραφή του πατέρα

Σοκ έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία της Πάτρας μετά τον τραγικό χαμό ηλικιωμένης που θυσιάστηκε για να σώσει ένα 8χρονο κορίτσι σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου στην Ακτή Δυμαίων.

Η Τιτίκα Βασιλοπούλου, έχασε ακαριαία τη ζωή της, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένο στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων. Η μικρή Μαρία σώθηκε χάρη στην 86χρονη γειτόνισσα που πολλές φορές φρόντιζε τα παιδιά της οικογένειας. Όπως δήλωσε ο πατέρας στο flamis.gr “έσπρωξε την κόρη μου στο κράσπεδο και έτσι σώθηκε το παιδί. Έγινε η ασπίδα για να σωθεί η Μαρία μου”.

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 το βράδυ στο νότιο πάρκο, στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το παιδί έχει κάποιες κακώσεις. Έσωσε την κόρη μου με την ίδια της τη ζωή». Στην ανάρτησή του, ο πατέρας ζητά βοήθεια για την ταυτότητα του οδηγού που παρέσυρε τους δύο, καλώντας οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί του.

Η γυναίκα, η οποία δεν ήταν συγγενής αλλά γειτόνισσα της οικογένειας, είχε την εμπιστοσύνη τους και συνήθιζε να πηγαίνει τα παιδιά βόλτα. Εκείνη τη μοιραία βραδιά, βρισκόταν στο σημείο του ατυχήματος με την 7χρονη.

Η Τροχαία συνέλαβε τον 46χρονο οδηγό της μοτοσυκλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε παραβιάσει κόκκινο φανάρι και στη συνέχεια επιτάχυνε, πριν χτυπήσει την ηλικιωμένη και την 7χρονη.