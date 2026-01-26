Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Ετοιμότητας στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” την Τρίτη

Στο πλαίσιο των τακτικών ασκήσεων έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου

DEBATER NEWSROOM

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, από τις 10:30 έως και τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Άσκηση Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας με τίτλο «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα».

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών ασκήσεων έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), και περιλαμβάνει κινητοποίηση εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων εντός των εγκαταστάσεων του αερολιμένα.

Κατά τη διάρκειά της, θα πραγματοποιούνται ανακοινώσεις στο τέρμιναλ για την ενημέρωση των επιβατών.

Η άσκηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου.

