Άσκηση Ετοιμότητας στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” την Τρίτη

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, από τις 10:30 έως και τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Άσκηση Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας με τίτλο «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα».

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών ασκήσεων έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), και περιλαμβάνει κινητοποίηση εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων εντός των εγκαταστάσεων του αερολιμένα.

Κατά τη διάρκειά της, θα πραγματοποιούνται ανακοινώσεις στο τέρμιναλ για την ενημέρωση των επιβατών.

Η άσκηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου.