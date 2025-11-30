Αρτέμιδα: Ο 24χρονος που παρασύρθηκε από Ι.Χ. είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία φίλης του (Εικόνες)

Μία ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Αρτέμιδα, όταν ένα αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε της πορείας του, παρασύροντας τρία άτομα με αποτέλεσμα ένας εξ΄αυτών να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Πηγή Φωτογραφίας: Facebook

Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όλα έγιναν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων. Ο άτυχος 24χρονος βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του και μετέφεραν πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του παρκαρισμένου αυτοκινήτου τους στο εσωτερικό του σπιτιού τους.

Τότε, ένα μπλε αυτοκίνητο που κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, με κατεύθυνση προς Ραφήνα, ξέφυγε της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου Ι.Χ. Πηγή Φωτογραφίας: Facebook

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου και εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με το κεφάλι βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο. Παράλληλα, οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρθηκαν κι εκείνοι από το μπλε όχημα το οποίο συνέχισε την ξέφρενη πορεία του. Πηγή Φωτογραφίας: Facebook

Βρισκόταν στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του

Τραγική ειρωνεία, ότι το άτυχο παιδί έμενε μόνιμα στο εξωτερικό και ήρθε στη χώρα μας για λίγες ώρες καθώς είχε ταξιδέψει για να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της φίλης του.