Θάνατος εγκύου στην Άρτα: “Είχαν διαφωνία οι γιατροί για την αντιβίωση – Οι οδηγίες δόθηκαν μέσω τηλεφώνου”

Πληθαίνουν τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, που “έσβησε” από αλλεργικό σοκ στο νοσοκομείο, αφού της χορηγήθηκε αντιβίωση.

Η 28χρονη, που ήταν ήδη μητέρα ενός 2χρονου κοριτσιού, πήγε την Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, ωστόσο ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

“Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί. Ο ένας υποστηρίζει ότι γιατί της χορηγήθηκε αυτή η αντιβίωση που προκαλεί ανακοπή, ο άλλος επέμενε ότι αυτή την αντιβίωση χορηγούν. Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση χορηγήθηκε“, είπε η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, την αντιβίωση στην 28χρονη χορήγησε νοσηλεύτρια, λαμβάνοντας οδηγίες από γιατρό μέσω τηλεφώνου. Προτού τη χορήγηση της αντιβίωσης είχε δοθεί ένα σκεύασμα ως παυσίπονο, με την οικογένεια να μη γνωρίζει εάν υπήρξε αντίδραση μεταξύ των δύο φαρμάκων.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η Εισαγγελία Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια στην υπόθεση θανάτου της 28χρονης.

Υπενθυμίζεται επίσης πως έχει διαταχθεί ΕΔΕ σχετικά με το τι συνέβη κατά την εισαγωγή της 28χρονης στο νοσοκομείο της Άρτας, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν.

Όπως έκανε γνωστό η δικηγόρος της οικογένειας, κατατέθηκε μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σχετικά με τους χειρισμούς των γιατρών. Παράλληλα, ζητούν την άμεση εκταφή της σορού για να γίνουν νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Άρτα: Σε τραγική κατάσταση η οικογένεια της 28χρονης

“Δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Σε δύο ημέρες το παιδί μου πέθανε. Αυτό. Δεν ξέρω τίποτα” είπε ο πατέρας της Σπυριδούλας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

“Είχε ξανά κάνει αυτή την αντιβίωση, την ίδια, πριν κάνα-δυο μήνες, και τώρα, αυτή τη φορά την καθάρισε την κοπέλα, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Έτσι είπαν, ότι ήταν η ίδια. Της σαπίσανε όλα τα όργανα, όλα τα όργανα. Ήταν έγκυος στο δεύτερο, 40 ημερών“, πρόσθεσε.

“Μας είπαν κιόλας μπορείς να κάνεις εκατό φορές αυτό και την 101η να σε πειράξει. Δεν ξέρω τίποτα άλλο τώρα. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά”, είπε ο άτυχος γονιός που έχασε τόσο άδικα το παιδί του.

Μάλιστα, σημείωσε πως η 28χρονη είχε αποβάλει πριν από περίπου δύο μήνες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, ο σύζυγος της 28χρονης Σπυριδούλας ανέφερε: “Βρίσκομαι σε σοκ. Μέσα στη θλίψη μου, είμαι αμετάπειστα αποφασισμένος ότι όσοι ευθύνονται για τον θάνατο της Σπυριδούλας θα λογοδοτήσουν. Έδωσα υπόσχεση στη γυναίκα μου και στην κόρη μας ότι θα κάνω τα πάντα για να δικαιώσω την ψυχή της“.

Ο ίδιος περιέγραψε τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες στιγμές της συζύγου του: “Την έχασα μέσα από την αγκαλιά μου, από εγκληματικά λάθη γιατρών, που ενώ η Σπυριδούλα χαροπάλευε, αρκέστηκαν να δίνουν εντολές στο νοσηλευτικό προσωπικό διά τηλεφώνου“.

“Απαιτώ την άμεση εκταφή της συζύγου μου, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και ιατροδικαστική έκθεση. Το οφείλω στην κόρη μου να μάθει ποιος και γιατί στέρησε τη ζωή της μαμάς της” είπε.