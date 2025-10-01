Άρτα: Από αναφυλακτικό σοκ μετά από αντιβίωση ο θάνατος της 28χρονης εγκύου – Αφήνει πίσω της κοριτσάκι 2 ετών

Σε σοκ η κοινωνία της Άρτα, όπου μια 28χρονη γυναίκα, έγκυος στους πρώτους μήνες της κύησης, κατέληξε ξαφνικά ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα νοσηλεύτηκε στη Μαιευτική κλινική, όπου ήταν η μοναδική ασθενής, και της χορηγήθηκε ενδοφλέβια αγωγή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Οι γιατροί πάλεψαν επί 24 ώρες για να τη σώσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Στο νοσοκομείο επικρατεί ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, ενώ έχει αποφασιστεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου.

Η νεαρή γυναίκα ήταν μητέρα ενός κοριτσιού 2 ετών και η κηδεία της έγινε το απόγευμα στο Πολύδροσο Άρτας.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Πώς ξεκίνησε η περιπέτεια της νεαρής γυναίκας

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πόνους και αιμορραγία, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, της χορηγήθηκε αντιβίωση. Λίγο αργότερα παρουσίασε αλλεργική αντίδραση σοβαρής μορφής.

Παρά την άμεση χορήγηση της απαραίτητης αγωγής, η κατάστασή τηςεπιδεινώθηκε γρήγορα και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί προσπάθησαν για περίπου 24 ώρες να τη σώσουν, ωστόσο η νεαρή γυναίκα υπέκυψε.

Γιαννάκος: «Είναι ζητήματα της ΕΔΕ και της εισαγγελικής έρευνας γιατί χάθηκαν δύο ζωές»



Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, τόνισε ότι απαιτείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διαπιστωθεί τι πήγε στραβά στο νοσοκομείο και οδήγησε στον θάνατο της γυναίκας.

«Είναι σοκ, είναι τραγωδία, χάθηκαν δύο ζωές στο νοσοκομείο της Άρτας, πολλές φορές λέω καλά λόγια για τα νοσοκομεία, όμως σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω τι να πω», δήλωσε στην αρχή.

«Πήγε με τον άντρα της στο νοσοκομείο με αιμορραγία, 1,5 μηνών το βράδυ της Κυριακής 28.09.2025. Πέθανε από αλλεργική αντίδραση. Οι γιατροί της χορήγησαν αντιβίωση, αλλά χωρίς προηγουμένως να πιστοποιήσουν αν έχει αλλεργίες. Πήγε ο αναισθησιολόγος και ο εντατικολόγος όλο το βράδυ ήταν εκεί όμως σήμερα το πρωί η γυναίκα έπαθε πολυοργανική ανεπάρκεια και ανακοπή όπου και κατέληξε», είπε.

«Είναι ζητήματα της ΕΔΕ και της εισαγγελικής έρευνας γιατί χάθηκαν δύο ζωές», υπογράμμισε επίσης ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

