Τραγωδία στην Άρτα: 35χρονη μητέρα πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της

Την τελευταία της πνοή άφησε μια 35χρονη γυναίκα στην Άρτα λίγες μέρες αφότου γέννησε, το πρωί του Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου.

Η γυναίκα διακομίσθηκε το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο όπου παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 35χρονη πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Ο τοκετός είχε γίνει σε κλινική των Ιωαννίνων και είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της.

Μέχρι και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωσθεί κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Τα αίτια θανάτου αναμένεται να προκύψουν από την νεκροψία- νεκροτομή που θα γίνει.