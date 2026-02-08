Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: 35χρονη μητέρα πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της

Αισθάνθηκε αδιαθεσία κι έχασε τις αισθήσεις της

Τραγωδία στην Άρτα: 35χρονη μητέρα πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την τελευταία της πνοή άφησε μια 35χρονη γυναίκα στην Άρτα λίγες μέρες αφότου γέννησε, το πρωί του Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου.

Η γυναίκα διακομίσθηκε το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο όπου παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 35χρονη πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Ο τοκετός είχε γίνει σε κλινική των Ιωαννίνων και είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της.

Μέχρι και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωσθεί κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Τα αίτια θανάτου αναμένεται να προκύψουν από την νεκροψία- νεκροτομή που θα γίνει.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ