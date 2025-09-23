Απόφαση – σταθμός: Ψήφισμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό από τους Δήμους της Αττικής

Οκτώ Δήμοι της Αττικής, έπειτα από πρωτοβουλία που ξεκίνησε στη Νέα Σμύρνη, προχώρησαν στην υιοθέτηση ψηφίσματος με το οποίο αναγνωρίζουν τη γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), ανοίγοντας τον δρόμο για την προώθησή του και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Ο δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος, μιλώντας στο DEBATER, τόνισε ότι πρόκειται για μια συλλογική πρωτοβουλία που ξεπερνά πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, εκφράζοντας το κοινό αίσθημα της ελληνικής κοινωνίας:

«Ήταν μια πρωτοβουλία οχτώ δημάρχων, η οποία συγκλήθηκε στη Νέα Σμύρνη την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλήξαμε σε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο νομίζω ότι αντανακλά το συναίσθημα και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ Αττικής, δηλαδή το σύνολο των δημάρχων της Αττικής, υιοθέτησε το ψήφισμα – κάτι που δείχνει την ευρεία αποδοχή και την ανάγκη να σπάσει η σιωπή γύρω από τα τεκταινόμενα στην Παλαιστίνη».

Η πρώτη συνάντηση των δημάρχων πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Νέας Σμύρνης, μετά από πρόσκληση του δημάρχου Γιώργου Κουτελάκη. Εκεί αποφασίστηκε σειρά ενεργειών, μεταξύ των οποίων η κατάθεση του ψηφίσματος στην ΠΕΔ Αττικής, η προώθησή του στην ΚΕΔΕ και η συνάντηση με τον Πρέσβη της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκε ήδη.

Ο κ. Ρούσσος υπογράμμισε ότι το σημαντικό πρώτο βήμα έχει ήδη γίνει: «Το γεγονός ότι το σύνολο των δημάρχων, μέσα από το συλλογικό τους όργανο, έχει πάρει θέση, μας δίνει αισιοδοξία για πιο ουσιαστικές ενέργειες στο μέλλον».

Η πρόσκληση, όπως ανέφερε, ήταν ανοιχτή σε όλους τους δήμους, ειδικά σε εκείνους που είχαν ήδη δείξει έμπρακτη αλληλεγγύη – είτε με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων είτε με συμβολικές κινήσεις, όπως η ανάρτηση της παλαιστινιακής σημαίας στα Δημαρχεία στις 15 Μαΐου. Ήδη, όλο και περισσότεροι δήμοι εκδηλώνουν πρόθεση να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Το επόμενο μεγάλο βήμα θα γίνει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τον Νοέμβριο στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι δήμαρχοι θα κληθούν να τοποθετηθούν συλλογικά επί του ψηφίσματος.