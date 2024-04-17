Απεργιακό μπλακ άουτ: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σε απεργιακό μπλακ άουτ βρίσκεται χώρα, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε η ΓΣΕΕ. Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, η ΕΙΝΑΠ που εκπροσωπεί τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά. Επίσης, οι πανεπιστημιακοί και το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων, σύλλογοι εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε υπουργεία κ.ά.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σύνταγμα, ενώ στις 11:00 ξεκίνησε και η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος. Τέλος, στις 5:00 το απόγευμα, στο Πεδίον του Άρεως, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση και μοτοπορεία των διανομέων στο κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα έκτακτα μέτρα τροχαίας ξεκίνησαν από τις 09:30 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας .

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σταδιακά και κατά περίπτωση -όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών-σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου και της Σταδίου.

Ακινητοποιημένα μετρό, ηλεκτρικός, τραμ

Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό και τραμ θα μείνει η Αττική, καθώς οι εργαζόμενοι αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ.

Τα σωματεία της ΣΤΑΣΥ με ανακοίνωσή τους ζητούν αύξηση μισθών, πέραν του κατώτατου, για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, άμεσες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών του φορέα και άμεση επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε ισχυ.

Στάσεις εργασίας σε λεωφορεία, τρόλεϊ

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τρόλεϊ στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ και το Σωματείο Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, τα αστικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 ως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 09:00 και από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρδιας).

Η επαναφορά της λειτουργίας των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας και αντίστοιχα θα ξεκινήσει η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες συγκοινωνίες, συλλογική σύμβαση εργασίας και προσλήψεις προσωπικού, υπογραφή ΣΣΕ.

Κανονικά θα κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές του ΟΑΣΑ που έχουν αναλάβει ΚΤΕΛ.

Στάση εργασίας στα ταξί

Με στάση εργασίας από τις 05:00 έως τις 15:00 το μεσημέρι συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες ταξί στην απεργία, ενώ έχουν προγραμματίσει επίσης συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:00. Με το σύνθημα «κανένα ταξί στους δρόμους», το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί (ΣΑΤΑ) καλεί όλους τους οδηγούς ταξί να συμμετέχουν στην στάση εργασίας «για τις τρεις πληγές που πρέπει να κλείσουμε φορολογικό, υποκλοπή έργου και πολυεθνικές».

Ποια δρομολόγια σε τρένα και προαστιακό θα γίνουν με προσωπικό ασφαλείας

Στην 24ωρη απεργία συμμετέχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κάποια δρομολόγια θα γίνουν, με προσωπικό ασφαλείας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ, στην οποία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του προαστιακού. «Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

-Στο τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα: 52, 53, 56 και 57

-Στο τμήμα Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Λάρισας: 1591, 1592, 2593, 2594, 1597 και 1598

-Στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς: 1300, 1305, 1318, 1323, 1326 και 2301

-Στο τμήμα Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς: 1206, 1207, 1222, 1223, 1230 και 1231

-Στο τμήμα Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα: 1532, 1535, 1550, 1553, 2530 και 2533

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια οι επιβάτες μπορούν να πληροφορούνται στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών), συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού της Αθήνας».

Δεμένα τα πλοία

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας, διότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση: «H απεργία της ΠΝΟ θα ξεκινήσει στις 00.01 της Τετάρτης 17 Απριλίου και θα λήξει τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, με αίτημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη διασφάλιση των κατάλληλων εκείνων συνθηκών για ένα αξιοπρεπές επίπεδο».

Μετ’ εμποδίων οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ πραγματοποίησε στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 το πρωί. Έτσι, αυτήν την ώρα κυκλοφορούν κανονικά τα λεωφορεία και έως τις 21:00 όταν θα ακολουθήσει η δεύτερη στάση έως τη λήξη της βάρδιας. Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές του ΟΑΣΑ τις οποίες έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ.

