Απεργία ταξί: Πορεία των οδηγών προς το Μέγαρο Μαξίμου – Δείτε φωτογραφίες

Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιούν οι οδηγοί ταξί, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας έπειτα από απόφαση του ΣΑΤΑ.

Οι οδηγοί αντιδρούν στα σχέδια της κυβέρνησης για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, κάνοντας λόγο για «βίαιη προσαρμογή» χωρίς υποδομές, ενώ καταγγέλλουν αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές και ιδιωτικά συμφέροντα.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος δήλωσε: «Σήμερα έχουμε μια πορεία και θα ζητήσουμε να μας δει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο. Ο Μητσοτάκης δεν παίρνει ευθύνες. Τον ξέρουμε εδώ και 7 χρόνια.

Τουλάχιστον, μπορεί όσο αντέχει πολιτικά και παραμένει στην εξουσία, να αλλάξει αυτόν τον άνθρωπο, έστω, και να φέρει ξανά πίσω, έναν από τους υπουργούς που χρησιμοποίησε -δυστυχώς ένας μόνος- και καθόταν και συζητούσε μαζί μας, έστω κι αν έλυνε ή δεν έλυνε τα προβλήματά μας, τον κύριο Οικονόμου».

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για νόμους του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», αναφερόμενος στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση: «Αυτής της παράλογης απαίτησης που έχει ο Κυρανάκης να μας εντάξει, κατ’ εξαίρεση όλης της Ευρώπης, σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Χωρίς να έχει υποδομή, χωρίς να έχει δυνατότητα να ανταποκριθεί στο να παρέχουμε καλές υπηρεσίες».

Κατήγγειλε δε ευθέως σχέδιο εξόντωσης του κλάδου υπέρ μεγάλων συμφερόντων: «Θέλει να μας στείλει την πελατεία μας στα Ι.Χ. και στη διαπλοκή που εκπροσωπεί ο κ. Κυρανάκης, ξεκάθαρα. Το καλοκαίρι ο οδηγός δεν θα βγάζει πάνω από 50 ευρώ με τα αυτοκίνητα του Βασιλάκη και του κάθε Βασιλάκη να δουλεύουν σαν ταξί».