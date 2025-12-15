Απεργία 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, τι θα συμβεί με τα ΜΜΜ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωράει η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, ημέρα της ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026 στην Βουλή.

Συγκεκριμένα, με την κινητοποίηση αυτή η ΑΔΕΔΥ στρέφεται «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», εκφράζοντας, παράλληλα, στήριξη στους αγώνες των αγροτών.

Όπως ανακοίνωσαν η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) συμμετέχουν και στις συγκεντρώσεις της ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, έχει προγραμματισθεί συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος στις 11 το πρωί. Στην περιφέρεια θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε τόπους που έχουν ορίσει τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ.

Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τη συμμετοχή των εργαζομένων του Μετρό, του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1), των λεωφορείων και των τρόλεϊ στην κινητοποίηση της Τρίτης.

Υπενθυμίζεται πως οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκήρυξαν στάση εργασίας την Τετάρτη (17/12) από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00. Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα Λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.