Απεργία 14 Οκτωβρίου: Συμμετέχουν οι υγειονομικοί, με προσωπικό ασφαλείας τα νοσοκομεία

Σε συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 11:00 καλεί τους υγειονομικούς των δημόσιων νοσοκομείων η ΠΟΕΔΗΝ στα πλαίσια της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της 14ης Οκτωβρίου.

«Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας- Πρόνοιας- ΕΚΑΒ, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ στην ανακοίνωση της

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στα Νοσοκομεία έχουμε 45.000 μόνιμο προσωπικό, 25.000 συμβασιούχους στις 90.000 οργανικές θέσεις, σε οργανισμούς του 2012 που δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανεπτυγμένων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.

Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία.

Υπάρχει αδιαφορία συμμετοχής νέων επαγγελμάτων υγείας για εργασία στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια, εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών και των δυσμενών συνθηκών εργασίας».

Επίσης εκτός από μισθολογικά αιτήματα η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί την ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.