Άνδρας κυκλοφορεί ξυπόλυτος και παρενοχλεί γυναίκες σε Περιστέρι και Εξάρχεια

Αναστάτωση προκλήθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ένας άνδρας φέρεται να παρενόχλησε δύο γυναίκες στον δρόμο. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Περιστέρι και Εξάρχεια, με τον δράστη να κυκλοφορεί ξυπόλυτος και πιθανότατα να χρησιμοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τις μετακινήσεις του.

Ακολουθούσε κοπέλα στο Περιστέρι

Σύμφωνα με την εκπομπή Live You, στο πρώτο περιστατικό στο Περιστέρι, μια κοπέλα κατήγγειλε ότι ο ξυπόλυτος άνδρας την ακολουθούσε στη Λεωφόρο Θηβών, ενώ πήγαινε σε κατάστημα αισθητικής όπου είχε ραντεβού.

Μάλιστα, ο άνδρας δεν δίστασε να μπει στο κατάστημα, με μια υπάλληλο να βοηθάει την κοπέλα προκειμένου να την απομακρύνουν από τον ιδιωτικό χώρο.

Μπήκε στον χώρο εργασίας στα Εξάρχεια

Η δεύτερη καταγγελία ήρθε από τα Εξάρχεια. Η κοπέλα ανέφερε ότι ο άνδρας την ακολούθησε και μπήκε στον χώρο εργασίας της.

«Άνοιξα την κεντρική πόρτα η οποία είχε στοπ και έκλεινε σιγά-σιγά πίσω της, κι αυτός την πρόλαβε πριν κλείσει. Ανέβηκε στον όροφο όπου είναι τα γραφεία μας. Άκουσα ότι κάποιος έρχεται πίσω, αλλά νόμιζα ότι ήταν η συνάδελφος, οπότε άφησα την πόρτα του γραφείου ανοιχτή. Ευτυχώς ήταν ήδη στο γραφείο η συνάδελφός μου και του φωνάξαμε και τον διώξαμε μαζί. Αυτός έστελνε φιλάκια όπως κατέβαινε τα σκαλιά και χαμογελούσε. Πρόλαβα, πήγα στο παράθυρο και τον φωτογράφισα», είπε χαρακτηριστικά.