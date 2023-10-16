Αναστάτωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» – Μεθυσμένη προκάλεσε χάος σε πτήση

Αναγκαστική προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης έκανε χθες, στις 10.30 το βράδυ, αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από τη Γλασκώβη (Σκωτία) προς την Αττάλεια (Τουρκία), λόγω επιθετικής συμπεριφοράς επιβατίδας, η οποία φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Δύο ώρες μετά την απογείωση του αεροσκάφους, μία Βρετανίδα, 61 ετών, επιτέθηκε με φωνές και μπουνιές στο πλήρωμα, προκαλώντας στον εαυτό της σωματικές βλάβες καθώς χτυπούσε το πρόσωπό της στο κάθισμα. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να την ηρεμήσουν, εκείνη συνέχισε τη βίαιη συμπεριφορά της. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο χειριστής του αεροσκάφους ζήτησε, για λόγους ασφάλειας της πτήσης, να κάνει αναγκαστική προσγείωση στον αερολιμένα «Μακεδονία».

Η Βρετανίδα συνελήφθη από αστυνομικούς του αεροδρομίου και οδηγήθηκε σήμερα στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παρακώλυση των συγκοινωνιών, διασάλευση της τάξης στο αεροσκάφος κατά την πτήση και παράβαση των εντολών κυβερνήτη. Παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Προανακριτικά, η 61χρονη Βρετανίδα αρνήθηκε να απολογηθεί, τονίζοντας – κατά πληροφορίες – πως ό,τι έχει να πει θα το αναφέρει στο δικαστήριο.

