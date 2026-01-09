Αγριεύει ξανά το σκηνικό του καιρού από το Σάββατο 10/1 – Ψυχρή εισβολή από την Κυριακή

Το άγριο πρόσωπο του αναμένεται να δείξει ξανά από το Σάββατο 10/1 ο καιρός μετά από το «διάλειμμα» της Παρασκευής 9/1.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από αύριο Σάββατο αναμένονται ήδη ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε κάποιες από τις περιοχές της χώρας. Παράλληλα, από την Κυριακή αναμένεται να κάνει την εμφάνιση της και πάλι στη χώρα μια ψυχρή εισβολή που θα κρατήσει ως την Τρίτη.

Όπως αναφέρει το δελτίο της ΕΜΥ, ο καιρός αύριο θα έχει στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αναλυτικά ο καιρός αύριο

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στο Ιόνιο και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και πιθανώς στις Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πόσο πιθανό είναι να χιονίσει στην Αττική; 4 μετεωρολόγοι απαντούν

Καταφθάνει το νέο κύμα κακοκαιρίας, που θα φέρει τσουχτερό κρύο, βροχές και χιόνια, με τους μετεωρολόγους να… ερίζουν για το αν θα δούμε λευκές νιφάδες στην Αττική.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των μετεωρολόγων ήρθε μετά την ανάρτηση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος έκανε λόγο για χιόνια μέχρι και τις… βάρκες, στα νησιά του Αιγαίου και χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Από την πλευρά τους, ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας και ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς μίλησαν για υπερβολές, σημειώνοντας πως είναι νωρίς ακόμα για προβλέψεις, οπότε τις αναμένουμε με αγωνία.

Σήμερα Παρασκευή, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, είπε για τα χιόνια στην Αττική: «Την Κυριακή απόγευμα μέχρι Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα αφορούν τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό της χώρας, τμήματα της βόρειας χώρας και στην Πελοπόννησο. Μέσα στη Δευτέρα τα χιόνια θα μετατοπίζονται προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους γι’ αυτό είπαμε ότι το χιόνι θα πέφτει πάνω από τη θάλασσα όπως συνέβη με τη Λήμνο πριν από μερικές ημέρες. Χιόνια πολύ πιθανόν να φτάσουν και στην Αττική, χιόνια και στην Κρήτη ενώ την Τρίτη μπορεί να δούμε έως -10 -12 στη Βόρεια Ελλάδα».

Σύμφωνα με την πρόγνωσή της μετεωρολόγου του Action24, Όλγας Παπαβγούλη, προς τον παρόν δεν υπάρχει ξεκάθαρη πρόγνωση για την Αττική, ωστόσο η θερμοκρασία που θα επικρατεί την Κυριακή θα ευνοήσει τις χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα προς την Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ίσως το βράδυ της Κυριακής να πέσουν χιόνια έως και τα 700 μέτρα. Τη Δευτέρα, ίσως σημειωθούν και πάλι ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια, με τα φαινόμενα να θυμίζουν εκείνα της Πρωτοχρονιάς.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Καντερές, σε ανάρτηση στο Facebook, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Στην Αττικο-Βοιωτία οπωσδήποτε σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά. Για την Αθήνα θα δούμε νιφάδες. Πολύ δύσκολο να το στρώσει».

«Το χειμωνιάτικο εξπρές της Δευτέρας Σήμερα, από το απόγευμα θα επηρεάζεται η δυτική Ελλάδα με συννεφιές και βροχές ,από το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό το προερχόμενο από τη κεντρική Μεσόγειο, με τα φαινόμενα στη διάρκεια του Σαββάτου να επεκτείνονται ανατολικά και έως το μεσημέρι της Κυριακής να επηρεάζουν τα νησιά της ανατολικής και νότιας νησιωτικής χώρας.

Η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων θα είναι μικρότερα σχετικά με τη προηγούμενη κακοκαιρία που χτύπησε ιδιαιτέρως την Ήπειρο, που δέχτηκε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, που επιπλέον έλιωσαν και μεγάλο όγκο χιονιού με συνέπεια πέραν των τοπικών πλημμυρών τα υπερ-πολλά νερά να χαθούν στο Ιόνιο Πέλαγος.

Από το βράδι της Κυριακής έρχεται η πρώτη για το 2026 ψυχρή εισβολή προερχόμενη από τη Βόρεια Ευρώπη και καθοδηγούμενη από ισχυρότατο αεροχείμαρρο με Β-ΒΔ κατεύθυνση να σαρώσει, σαν εξπρές, τη χώρα μας και να φύγει το πρωί της Τρίτης. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της εισβολής θα είναι η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς, συγκριτικά με τις σημερινές τιμές και για παράδειγμα στην Αθήνα από τους 15 βαθμούς να υποχωρήσει 7 βαθμούς.

Επιπλέον θα επικρατήσουν βοριάδες, τώρα, εντάσεως 7-8 μποφόρ συνεχίζοντας όγδοο 24ωρο τα απαγορευτικά για τις ελληνικές θάλασσες ,ύστερα από το 7ήμερο με τους θυελλώδεις Δ-ΝΔ ανέμους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα γίνει με τα χιόνια.

Αρχικά δεν θα είναι ο χιονιάς που είχαμε τέτοιες ημέρες το 2017 με τα πολλά χιόνια και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η Ήπειρος και τα νησιά του Ιονίου θα εξαιρεθούν από αυτή τη κακοκαιρία. Θα επηρεαστεί η υπόλοιπη Ελλάδα από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικότερα και κυρίως οι νησιωτικές περιοχές και οι προσήνεμες στους ΒΑ ανέμους περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Νομίζω ότι η Εύβοια και κυρίως ο ορεινός όγκος θα δεχθεί τα περισσότερα χιόνια. Επιπλέον πολλά χιόνια θα πέσουν στις Σποράδες, τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και τη Λέσβο. Χιόνια θα πέσουν και στα στα ορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Στην ηπειρωτική χώρα στα ορεινά Θεσσαλιας-Πελοποννήσου και πιθανόν τοπικά και χαμηλότερα όχι όμως πολλά.

Στην Αττικο-Βοιωτία οπωσδήποτε σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά. Για την Αθήνα θα δούμε νιφάδες. πολύ δύσκολο να το στρώσει. Όλα θα εξαρτηθούν από τη ραδιοβόλιση του μετεωρολογικού σταθμού της ανώτερης ατμόσφαιρας της ΕΜΥ στο Ελληνικό ,που θα δείξει πως είναι η ατμόσφαιρα ,για να εξετάσουμε τις επικρατούσες συνθήκες στις κατάλληλες στάθμες και να συμπεράνουμε που το «πάει» ο καιρός.

Οπωσδήποτε η Δευτέρα έχει καιρικό ενδιαφέρον» έγραψε χαρακτηριστικά.

Σχετική ανάρτηση στο Facebook έκανε και ο μετεωρολόγος του Mega Γιάννης Καλλιάνος, παίρνοντας θέση στην εν λόγω αντιπαράθεση.

O Γιάννης Καλλιάνος ανέφερε: «ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Η Μετεωρολογία δεν είναι καθρέφτης για να θαυμάζουμε τον εαυτό μας, ούτε χώρος αυτοθαυμασμού και προβολής του ειδώλου μας. Είναι επιστήμη.

Η Μετεωλογία δεν είναι σκηνή για να διψάμε για χειροκρότημα. Είναι πεδίο γνώσης που οφείλουμε να υπηρετούμε με σοβαρότητα μεθοδολογία και ευθύνη. Είναι επιστήμη που υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία και όχι το προσωπικό μας εγώ. Είναι επιστήμη που οφείλει να ενημερώνει με ακρίβεια, με υπευθυνότητα και με σεβασμό απέναντι στους πολίτες.

Για να περάσει κάποιος από το «εγώ» στο «εμείς», από τη λογική της αυτοπροβολής δηλαδή στη λογική της κοινωνικής ευθύνης, χρειάζεται κάτι περισσότερο από δημόσια παρουσία. Χρειάζεται ανθρώπινη πληρότητα, κοινωνική σύνδεση και ουσιαστική επαφή με την πραγματικότητα. Όταν αυτά απουσιάζουν, ο καθρέφτης συχνά μοιάζει πιο ασφαλής από τον πραγματικό κόσμο και τότε το επιστημονικό βήμα γίνεται εργαλείο κάλυψης προσωπικών ανασφαλειών και ανεκπλήρωτων βιωμάτων από το παρελθόν.

Η Μετεωρολογία είναι επιστήμη. Όταν όμως εργαλειοποιείται για αυτοπροβολή μετατρέπεται σε καθρέφτη και χάνει τον κοινωνικό της ρόλο. Ο καιρός δεν αφορά την εικόνα μας, αφορά την ασφάλεια όλων.

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη ψυχρή εισβολή, τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωσή της και με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, δεν είναι επιστημονικά ορθό να δίνονται βεβαιότητες για το αν και πού θα εκδηλωθεί χιονόπτωση στην Αττική τη Δευτέρα.

Υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρη χιονόπτωση τις πρωινές ώρες της Δευτέρας σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, όμως η παρουσία και η ένταση του υετού διαφέρει αισθητά από μοντέλο σε μοντέλο και αυτό καθιστά την πρόγνωση αβέβαιη.

Τα δεδομένα αυτά θα συγκλίνουν και θα αποσαφηνιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό που θεωρείται σχεδόν σίγουρο είναι η έλευση ψυχρών αερίων μαζών από την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα και από το βράδυ της ίδιας ημέρας σταδιακά και στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

– Το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας σε υψόμετρα άνω των 1000 έως 1200 μέτρων, ενώ στην Ήπειρο από τις βραδινές ώρες άνω των 700 μέτρων. Ταυτόχρονα θα πνέουν πολύ ισχυροί δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι που ενδέχεται να καθηλώσουν τα πλοία στα λιμάνια και να προκαλέσουν προβλήματα διότι ταυτόχρονα ο καιρός θα είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές.

– Την Κυριακή χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα αλλά γενικά με ασθενή έως μέτρια ένταση. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πιο αξιόλογα ακόμη και σε πεδινές περιοχές ενώ στο Βόρειο Αιγαίο οι χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Στη Θεσσαλία οι πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται το απόγευμα ακόμα και από τα 500 μέτρα. Στη Στερεά Ελλάδα άνω των 800 με 900 μέτρων, στην Εύβοια από το βράδυ άνω των 700 μέτρων, στην Πελοπόννησο άνω των 1000 μέτρων και στην Κρήτη αργά το βράδυ άνω των 1100 μέτρων.

– Για τη Δευτέρα η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η κατανομή του υετού δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί στα προγνωστικά σενάρια. Πιθανότερο είναι οι όποιες χιονοπτώσεις να απασχολήσουν κυρίως το Αιγαίο ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στο κεντρικό και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, καθώς και τη νότια και νοτιοανατολική Θεσσαλία ενδεχομένως και σε πεδινές περιοχές. Στη Στερεά Ελλάδα, τα νότια Ιόνια και την Πελοπόννησο σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες και τοπικά χαμηλότερα. Στην Κρήτη οι χιονοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ της Δευτέρας σε υψόμετρα άνω των 600 με 700 μέτρων.»