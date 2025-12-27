Αγριεύει από αύριο (28/12) ο καιρός με κρύο και θυελλώδεις ανέμους μέχρι 9 μποφόρ – Η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σημαντική αλλαγή αναμένεται από αύριο (28/12) Κυριακή στην εικόνα του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις ανέμους όσο φτάνουμε προς το τέλος του 2025.

Η ΕΜΥ προβλέπει για τον καιρό της Κυριακής (28/12/25) πολύ ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης) και τις Σποράδες οι οποίοι θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Από το απόγευμα, προβλέπονται νεφώσεις και βροχές στο νότιο Ιόνιο, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή

Πολύ ενισχυμένοι βορειοδυτικοί άνεμοι προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες οι οποίοι θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις προβλέπεται για τα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Από το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη κατά τόπους θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Πελοπόννησο. Από το απόγευμα στην περιοχή της Σκύρου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθεί ασθενής βροχή.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν σε 4 με 6, στα βόρεια 5 με 7 και στις Σποράδες 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 που από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους 5 με 6.μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν σε 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 που γρήγορα θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και στο Θερμαϊκό τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα βόρεια και κεντρικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Πέμπτης 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.