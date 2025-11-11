Αγκίστρι: Μηχανική βλάβη σε πλοίο – Απαγορεύτηκε ο απόπλους
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 11/11 στο Λιμενικό Σώμα καθώς υπήρξε μηχανική βλάβη σε πλοίο στο Αγκίστρι.
Συγκεκριμένα, λόγω αυτού του προβλήματος απαγορεύτηκε ο απόπλους του, με το πλοίο να εκτελεί το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή.
Οι επιβάτες πλέον προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.
