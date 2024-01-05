Αγία Παρασκευή: Πέταξαν αυγά στο σπίτι του 13χρονου – Αποκλειστικές εικόνες

Σοκ προκαλεί επίθεση που δέχθηκε ο 13χρονος στην Αγία Παρασκευή, την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του.

Οι δράστες, μεταξύ των οποίων και ένας συμμαθητής του, του έβγαλαν τα παπούτσια και τον ανάγκασαν να τους ακολουθεί ξυπόλητος στο δρόμο, ενώ παράλληλα τον κατέγραφαν με τα κινητά τους.

Στη συνέχεια αφού τον χτύπησαν, του έκαναν κεφαλοκλείδωμα και τον ανάγκασαν να γονατίσει. Με την απειλή ψυχολογικής και σωματικής βίας, τον κατέγραψαν ενώ τον εξανάγκασαν να προσβάλει δυο συμμαθήτριες τους, λέγοντας πως «η Ν. και Ι. είναι μ…ς». Στην συνέχεια απέστειλαν το βίντεο, σε οικεία πρόσωπα των κοριτσιών μέσω Instagram.

Οι δράστες τον απείλησαν πως αν μιλήσει «θα τον μαχαιρώσουν», ενώ ένας από αυτούς, που ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί, τον απείλησε πως «κατέχει Glock πιστόλι και ότι μ’ αυτό θα τον σκοτώσει». Το παιδί όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας, είχε στοχοποιηθεί από τους δράστες, καθώς το βράδυ της είχαν πασαλείψει στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου ένα χάμπουργκερ και στις 18:15 ώρα της επόμενης ημέρας, πέταξαν αυγά στα παράθυρα του 4ου ορόφου του σπιτιού του.

Το DEBATER εξασφάλισε φωτογραφίες όπου φαίνονται σημάδια από τα αυγά που πέταξαν τα ανήλικα στο σπίτι του 13χρονου στην Αγία Παρασκευή.

Η μητέρα θύματος στην Αγία Παρασκευή μίλησε στο DEBATER: «Είδα το παιδί μου να έρχεται αιμόφυρτο στο σπίτι με αιμορραγία στη μύτη και χωρίς παπούτσια. Προσπαθεί να συνέλθει από όλο αυτό. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Έχουν γίνει μηνύσεις, προσπάθησαν να αποφύγουν το αυτόφωρο. Οι δυο από τους τρεις έχουν ταυτοποιηθεί. Του είπε ο ένας: «έχω σουγιά και αν το πεις στους γονείς σου έχω και όπλο». Πήγαμε κατευθείαν στις αρχές και στον ιατροδικαστή. Μην αφήνεται τίποτα. Ευτυχώς το παιδί μας εμάς μας το είπε. Φαινόταν άλλωστε ότι κάτι έχει συμβεί».

