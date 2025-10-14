Αερογέφυρα ζωής για 3χρονη στη Ρόδο μετά από πτώση σε πισίνα

Αερογέφυρα ζωής στήθηκε το βράδυ της Τρίτης για την 3χρονη από τη Ρόδο, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αεροσκάφος του ΕΚΑΒ μετέφερε το παιδί από τη Ρόδο στο Ηράκλειο, όπου μετέπειτα εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, συνοδευόμενο από ασθενοφόρο και αστυνομικούς με μηχανές για να ανοίγουν το δρόμο.

Το παιδί βρετανικής καταγωγής βρέθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, μετά από αξονική εξέταση στις 3 μ.μ., διαπιστώθηκε οίδημα εγκεφάλου και εγκεφαλικός θάνατος, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου, Μιχάλης Σοκορέλος.

Όπως εξήγησε ο κ. Σοκορέλος, το παιδί φαίνεται να παρέμεινε αρκετή ώρα στον πάτο της πισίνας, ενώ όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου στις 12:30 μ.μ. ήταν μυδριασμένο και δεν αντιδρούσε. «Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Είναι πολύ βαρύ το περιστατικό», τόνισε.

Η οικογένεια του κοριτσιού, που βρισκόταν στο νησί για διακοπές, δεν έχει διευκρινίσει πώς ξέφυγε της προσοχής της και κατέληξε στον πάτο της πισίνας. Το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες μέρες μετά τον θάνατο ενός 6χρονου αγοριού σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι της Σαντορίνης, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών σε πισίνες τουριστικών καταλυμάτων.