Την αναγκαστική προσγείωση ενός Boeing 737 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προκάλεσαν πουλιά που μπήκαν στους κινητήρες.

Συγκεκριμένα το Boeing 737 είχε ξεκινήσει από την Αθήνα με προορισμό το Παρίσι όταν κλήθηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση καθώς κάποια πουλιά είχαν μπει στους κινητήρες του δημιουργώντας προβλήματα.

#TO3521 from Athens (ATH) to Paris (ORY) is squawking 7700, indicating a general emergency. Reason currently unknown.



More info on 'squawking 7700' here.