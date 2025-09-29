Αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”: Καθυστερήσεων συνέχεια και σήμερα – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Άλυτο παραμένει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το πρωί, η πτήση από Ζάκυνθο που αναμενόταν στις 7 το πρωί έφτασε είκοσι λεπτά πριν από τις 8 και τουλάχιστον πέντε ακόμη πτήσεις άλλαξαν ώρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ:

Η πτήση από Κάιρο αντί για τις 06.00 προσγειώθηκε στις 07.15

Η πτήση από Γιερεβάν καθυστέρησε μισή ώρα

Μισή ώρα καθυστέρησε και η πτήση από Τιφλίδα

Η πτήση από Ριάντ έπρεπε να είναι στις 07.00 και μετατέθηκε για τις 8.40

Με 15 λεπτά καθυστέρηση έγινε και η άφιξη από Ντόχα.

Οι επιβάτες, που ταλαιπωρούνται περιμένοντας στις ουρές, είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου. Ειδικότερα, επέστρεψαν στον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας μίλησε για ένα σχέδιο δράσης, που ήδη υλοποιείται, και προβλέπει -μεταξύ άλλων- τη μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

“Έτσι θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνονται οι δομές, άρα αποκτάει μια σύγχρονη διοίκηση” ανέφερε ο κ. Δήμας.

“Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας με σημαντική εμπειρία μπορεί να παίρνει και πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως (σ.σ. μεικτές αποδοχές). Είναι απολαβές που προφανώς φορολογούνται και που δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό, ωστόσο φαίνεται πως ζητούν και επιπλέον απολαβές” είπε ακόμα.