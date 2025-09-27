“Ελ. Βενιζέλος”: Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις – “Οι ελεγκτές μπορεί να παίρνουν μέχρι και 120.000 ευρώ ετησίως” αναφέρει ο Δήμας

Σε ταλαιπωρία υπόκεινται χιλιάδες επιβάτες από τις καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” τις τελευταίες μέρες με τον υπουργό Μεταφορών Χρίστο Δήμα να τονίζει ότι στόχος είναι μείωση της αναμονής στο μεγαλύτερο αερολιμένα της χώρας.

Στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», και προκάλεσε καθυστερήσεις στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, οι οποίες φθάνουν και τις 2 ώρες, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Δήμας παραδέχτηκε ότι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» αντιμετωπίζει προβλήματα καθυστερήσεων, τόνισε ωστόσο ότι σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια οι καθυστερήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε ότι η συνεργασία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι καλή, υπενθυμίζοντας ότι τους τελευταίους μήνες πέρασαν σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την αυτοτελή φορολόγηση όταν χάνουν την ειδικότητά τους λίγο πριν τη σύνταξη, την υπερεργασία αλλά και την ωριαία αποζημίωση για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τόνισε μάλιστα ότι οι απολαβές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα υψηλές για τα ελληνικά δεδομένα: «Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας με σημαντική εμπειρία μπορεί να παίρνει και πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως (σ.σ. μεικτές αποδοχές). Είναι απολαβές που προφανώς φορολογούνται και που δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό, ωστόσο φαίνεται πως ζητούν και επιπλέον απολαβές».

Αναφορικά με το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού δήλωσε ότι στόχος είναι να βελτιωθεί η κατάσταση, συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να μια σύγχρονη υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

«Αρχικά να πούμε ότι το αεροδρόμιο Βενιζέλος έχει καθυστερήσεις, αλλά υπάρχουν αεροδρόμια τα οποία έχουν στην Ευρώπη αρκετά μεγαλύτερες. Ο στόχος όμως ο δικός μας, προφανώς, είναι να βελτιώνουμε την κατάσταση», δήλωσε ο Χρίστος Δήμας.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το Υπουργείο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη υλοποιεί ένα σχέδιο δράσης, 364 σημείων και 7 πυλώνων, όπου κάθε 6 εβδομάδες στέλνουν και μια έκθεση προόδου όπου μελετούν πώς προχωράει αυτή η διαδικασία.

«Ένας από τους πυλώνες λοιπόν, τους 7 είναι η μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Σήμερα οι ΗΠΑ είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον υπουργό. Αυτό σημαίνει ότι για την καθαριότητα στις τουαλέτες στο Καζαντζάκης πρέπει να υπογράψει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Για να κουρέψουμε το γκαζόν στα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει να υπογράψει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Αυτά πλέον σταματούν να υπάρχουν και οι ΗΠΑ αποκτά πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνονται οι δομές, άρα αποκτά μια σύγχρονη διοίκηση» τόνισε ο Χρίστος Δήμας.

Στη συνέχεια σημείωσε: «Προφανώς είμαστε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρος των ελέγχων εναέριας κυκλοφορίας δεν ισχύει… Επειδή συζητάμε με την υπηρεσία, με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όπως και με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές ομάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έχουν θίξει πολύ συγκεκριμένα θέματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν έχει να κάνει μόνο με την μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε συμφωνήσει με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και μάλιστα μας επιβράβευαν για το γεγονός ότι τόσο γρήγορα μπορέσαμε να προβούμε.

Αναφορικά με το κυκλοφορικό πρόβλημα ο Χρίστος Δήμας σημείωσε ότι η αρμοδιότητα αφορά πάρα σε πολλά Υπουργεία, σημειώνοντας ότι και στο υπουργείο Μεταφορών το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουν σημαντικές κινήσεις. Ανέφερε μάλιστα, ότι «ήδη στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη πάνω από τα μισά λεωφορεία είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, πλήρης προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.

Περιορισμοί στο «Ελ. Βενιζέλος»

Όλα ξεκίνησαν όταν οι ελεγκτές δήλωσαν ότι «επιστρέφουν» στο κανονικό όριο δυναμικότητας του αεροδρομίου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, είχε ξεπεραστεί σημαντικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι, για τον Οκτώβριο θα εξυπηρετούνται 23 αφίξεις ανά ώρα αντί για 31 που είχαν δεσμευτεί, και 33 αναχωρήσεις αντί για 36. Την Παρασκευή ο αριθμός αφίξεων μειώθηκε σε 28 ανά ώρα, έναντι 36 το καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Aegean, η χωρητικότητα των αφίξεων περιορίστηκε κατά 25%, προκαλώντας καθυστερήσεις 30–40 λεπτών, οι οποίες αυξήθηκαν στη διάρκεια της ημέρας.