49 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα το τελευταίο 24ωρο

Οι 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο

Από τις 6 το απόγευμα της Κυριακής 28/4 έως και τις 6 το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας 29/4 εκδηλώθηκαν στη χώρα 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Από αυτές, οι 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη (5) πέντε.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

