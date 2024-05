Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε στο πασχαλινό του μήνυμα τους συμπατριώτες του να προσευχηθούν ο ένας για τον άλλον αλλά και για τους στρατιώτες που πολεμούν στο μέτωπο, τονίζοντας ότι ο Θεός –που έχει «μια ουκρανική σημαία στον ώμο του»– είναι σύμμαχος του Κιέβου.

«Ας προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλον. Όταν ήρθαμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον, πάψαμε να είμαστε ξένοι», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, στο οποίο εμφανίζεται να φορά ένα παραδοσιακό, κεντητό ουκρανικό πουκάμισο – τη βισιβάνκα- και ένα παντελόνι παραλλαγής.

⚡️God has a chevron with the Ukrainian flag on his shoulder. With such an ally, life will definitely defeat death – Zelensky's powerful address on Easter.



Ukrainians kneel only in prayer. And never in front of the occupiers. pic.twitter.com/piFmrS1BIL