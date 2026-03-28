Υπουργός Εξωτερικών Πακιστάν: Το Ιράν θα επιτρέψει σε 20 πακιστανικά πλοία να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ

Στο γεγονός ότι το Ιράν θα επιτρέψει σε 20 πακιστανικά πλοία να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ στάθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αυτή έγινε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) το Σάββατο 28/3.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με χαρά ανακοινώνω τα σπουδαία νέα ότι η κυβέρνηση του Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει σε 20 ακόμη πλοία υπό πακιστανική σημαία να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ. Δύο πλοία θα διασχίζουν το Στενό καθημερινά. Πρόκειται για μια ευπρόσδεκτη και εποικοδομητική χειρονομία από το Ιράν και αξίζει εκτίμησης.

I am pleased to share a great news that the Government of Iran has agreed to allow 20 more ships under the Pakistani flag to pass through the Strait of Hormuz; two ships will cross the Strait daily.



This is a welcome and constructive gesture by Iran and deserves appreciation. It…— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 28, 2026

Είναι προάγγελος ειρήνης και θα βοηθήσει στην επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή. Αυτή η θετική ανακοίνωση σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ειρήνη και θα ενισχύσει τις συλλογικές μας προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ο διάλογος, η διπλωματία και τέτοια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός» ανέφερε.