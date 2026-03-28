ΔΙΕΘΝΗ

Υπουργός Εξωτερικών Πακιστάν: Το Ιράν θα επιτρέψει σε 20 πακιστανικά πλοία να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ

EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Στο γεγονός ότι το Ιράν θα επιτρέψει σε 20 πακιστανικά πλοία να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ στάθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αυτή έγινε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) το Σάββατο 28/3.

«Με χαρά ανακοινώνω τα σπουδαία νέα ότι η κυβέρνηση του Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει σε 20 ακόμη πλοία υπό πακιστανική σημαία να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ. Δύο πλοία θα διασχίζουν το Στενό καθημερινά. Πρόκειται για μια ευπρόσδεκτη και εποικοδομητική χειρονομία από το Ιράν και αξίζει εκτίμησης.

Είναι προάγγελος ειρήνης και θα βοηθήσει στην επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή. Αυτή η θετική ανακοίνωση σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ειρήνη και θα ενισχύσει τις συλλογικές μας προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ο διάλογος, η διπλωματία και τέτοια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός» ανέφερε.

